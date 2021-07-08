مندوب تونس لدى الأمم المتحدة يدعو إلى التوصل لحل تفاوضي حول أزمة سد النهضة

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

دعا السفير طارق الأدب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، إلى التوصل لحل تفاوضي حول أزمة سد النهضة مبني على روح التعاون.



وأكد الأدب في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية في قضية سد النهضة، حتى لا يتعقد الموقف.

وشدد على أن نهر النيل موردًا مائيًا مشتركًا في غاية الأهمية لمصر والسودان وإثيوبيا، وجدد ثقته في أطراف قضية سد النهضة وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وأنهم قادرون على تجاوز الخلافات والتقدم نحو الحل التفاوضي العادل.

ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.