خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد وما نتج عن ذلك من وفيات .

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد ، وما نتج عن ذلك من وفيات ، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة ، وأن لا تروا أي مكروه”.