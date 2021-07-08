شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 14 ثانية - 12:20 صباحًا, 9 يوليو 2021 م
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد وما نتج عن ذلك من وفيات .
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد ، وما نتج عن ذلك من وفيات ، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة ، وأن لا تروا أي مكروه”.