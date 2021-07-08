البنتاغون: الهجمات على عسكريينا ودبلوماسيينا بالعراق وسوريا تهديد خطير

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الاعتداءات التي تم تنفيذها على كوادرها خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف كيربي: "إنهم يستخدمون أسلحة فتاكة. لا أعرف كيف يمكن وصف ذلك إلا بأنه تهديد خطير".

