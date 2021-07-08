انت الان تتابع خبر البنتاغون: الهجمات على عسكريينا ودبلوماسيينا بالعراق وسوريا تهديد خطير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر البنتاغون، اليوم الخميس، "الهجمات المكثفة" على العسكريين الأمريكيين في العراق وسوريا "تهديدا خطيرا".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الاعتداءات التي تم تنفيذها على كوادرها خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف كيربي: "إنهم يستخدمون أسلحة فتاكة. لا أعرف كيف يمكن وصف ذلك إلا بأنه تهديد خطير".
وأضاف كيربي: "إنهم يستخدمون أسلحة فتاكة. لا أعرف كيف يمكن وصف ذلك إلا بأنه تهديد خطير".