مشكلة في القلب.. فنان عربي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

ونشر هاني شاكر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من داخل المستشفى، ووجه اعتذارا لإلغاء حفله الذي كان من المقرر له اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال هاني شاكر في الفيديو: "جمهوري الحبيب بعتذر عن إلغاء حفلة النهاردة في الأوبرا كان نفسي أشوفكم وأسعد بكم وأغني لكم كل اللي أنتم عاوزينه".



وتابع: "للأسف الشديد أنا اليوم تعبان شوية وضربات قلبي مش متضبطة، وجيت مستشفى الصفا بعمل تحاليل وفحوصات، وعلى الأقل سأبقى هنا 48 ساعة في العناية".

واختتم: "بعتذر من قلبي وإن شاء الله أحدد ميعاد قريب جدا وأسعد بكم وأشوفكم لأن أنتم اللي تعطوني طعم للحياة بجد".