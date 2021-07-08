نشيد الجيش المصري يتصدر ملف كلمة "شكري" بمجلس الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطفت 9 كلمات عدسات المصورين من بين كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل كلمته أمام مجلس الأمن في جسلته حول سد النهضة.

أما الكلمات التسع فتحمل بيتا شعريا من النشيد الرسمي للجيش المصري "رسمنا على القلب وجه الوطن"، والذي كتبه الشاعر المصري فاروق جويدة، ولحّنه كمال الطويل.

وظهر البيت الشعري "وتنساب يا نيل حراً طليقاً .. لتحكي ضفافك معنى النضالْ" على الصفحة الرئيسية لكلمة وزير الخارجية المصري.

ونشر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورة لشكري، وهو يحمل بيده اليمنى بيان كلمة مصر أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، أعلاها العبارة المذكورة.





وقال المتحدث باسم الخارجية - في تغردية عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.. بدء فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي، والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان، بمشاركة وزير الخارجية ⁧‫ سامح شكري‬⁩".

ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن ينتقص من حصتيهما في المياه وأنها منفتحة على أية مفاوضات.