شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باربرا وودورد: التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة يتطلب تنازلات من جميع الأطراف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، أن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة يتطلب تنازلات من جميع الأطراف.



وقالت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، مساء الخميس، واثقون من إمكانية حل أزمة سد النهضة بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.

ودعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة جميع أطراف قضية سد النهضة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات