دورات سعودية تدعم نساء وشباب الصومال

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وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف الرحمة أنه تم تخريج عدد من المتدربين من الشباب والفتيات في دورات الحاسب الآلي والسباكة والكهرباء والخياطة وتصنيع البخور، كما تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين وتزويدهم بالمعدات والأجهزة اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهنهم التي تعلموها خلال الدورات، ودعما لسبل العيش، ولتكون مصدر دخل لهم ولعائلاتهم.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب الصومالي الشقيق ودعمه بمختلف المجالات.
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