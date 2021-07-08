السيسي: نقلة نوعية في التعامل مع قضايا المرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون بين الدول الإسلامية لتحقيق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا المرأة، مشددا على أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال السيسي في افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، «إن مصر ستسعى على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحا، الأولى: التمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة»، منوها بأنه رغم التقدم الملحوظ في مجال تمكين المرأة، إلا أنه لا زال هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه لتتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمعات.



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