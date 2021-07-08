انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن سد النهضة الإثيوبى.. والاتحاد الأوروبى يدين إجراء إثيوبيا الأحادى: مستعدون للتدخل.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - انطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.



ويدعو مشروع القرار التونسي، بحسب ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام ذات المصداقية، لالتزام الدول الثلاث بعملية التفاوض وإبرام اتفاق ملزم حول آلية تشغيل السد وإدارته خلال 6 أشهر، وتجنب أي إجراء أحادي، كما يحفظ حق إثيوبيا في توليد الكهرباء.

أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، إعلان الاتحاد الأوروبي، أن إجراءات إثيوبيا الأحادية لا تساعد في أي حل تفاوضي، مضيفا "نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة"، وأوضحت مصادر للعربية، إن إثيوبيا رفضت اقتراحا أوروبيا لاستضافة أطراف أزمة سد النهضة، مؤكدة إن إثيوبيا ترفض أن يكون هناك اتفاق قانوني دولي حول سد النهضة يضع عليها أي التزامات أو العودة للمفاوضات إلا بعد انتهاء الملء الثاني".

وأكد الاتحاد الأوروبى، استعداده للعب دور نشط لحل أزمة سد النهضة، مضيفا "هناك حاجة ملحة لخارطة طريق لحل أزمة سد النهضة". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".