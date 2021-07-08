الصين في مجلس الأمن: يجب استئناف الحوار بأسرع وقت بين مصر والسودان وإثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

أكد مندوب الصين في مجلس الأمن، أنه على مصر والسودان وإثيوبيا، استئناف الحوار بأسرع وقت ممكن والتوصل لاتفاق وحل مقبول للجميع بشأن سد النهضة.

وأوضح مندوب الصين، في كلمة بمجلس الأمن، اليوم الخميس "نشيد ببرنامج التعاون وحل أية مشاكل من خلال الحوار والمشاورات".

وأضاف أن "الصين تؤمن أنه من خلال الجهود المشتركة، فإن استكمال السد قد يكون مشروعا تنمويا معززا".

وأوضح أن "الصين تولي أهمية قصوى لمسألة سد النهضة، ويجب أن تستأنف الحوار بأسرع وقت ممكن والتوصل لاتفاق وحل مقبول للجميع".