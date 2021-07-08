قارئة القرآن أمام الرئيس لمصراوي: أحلم بتلاوة آيات الله في الإذاعة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مهدي:

شعرت الزهراء لايق بمسؤولية كبيرة خلال قيامها بتلاوة القرآن الكريم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، كما تقول في تصريحات خاصة لمصراوي، لكن ذلك لم يمنعها من إظهار موهبتها الكبيرة في التلاوة.

وأضافت لايق التي تنتمي إلى محافظة كفر الشيخ لمصراوي، مساء اليوم الخميس: "شعرت بالفخر الشديدة خلال وجودي بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر لأنني أقوم بتمثيل بلدي وأهل قريتي والمرأة المصرية في محفل عالمي، وعندما بدأت في قراءة القرآن اطمئن قلبي وتلاشى شعوري بالرهبة".

وأكدت الفائزة بعشرات الجوائز المحلية والعالمية في تلاوة القرآن الكريم أنها حلمت كثيرًا بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصرحت بذلك في العديد من المناسبات والمقابلات الصحفية منذ سنوات عديدة، وأنها سعيدة بتحقيق أمنيتها.

وتابعت الفتاة التي تدرس في الشهادة الثانوية بالأزهر الشريف: "أستعد منذ أيام للحدث الكبير رغم مروري بامتحانات نهاية العام، سعيت من أجل التوازن بين الامتحانات والحضور إلى المؤتمر، أنهيت امتحان النحو بالأمس ثم توجهت لعمل البروفة الأخيرة، واليوم قمت بواجبي في تلاوة القرآن".

وأوضحت لايق أن أحلامها لا تنتهي في دنيا آيات الله قائلة: "من أحلامي أن أكون قارئة في الإذاعة وأن تصبح تلاوتي رسالة هادفة إلى الأطفال والشباب وللجميع".