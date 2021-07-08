مبعوثة أممية: الشرطة تحاصر المزيد من المشتبه بهم في اغتيال رئيس هايتي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

قالت الأمم المتحدة إنه جرت محاصرة العديد من المشتبه بهم في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، من قبل قوات الأمن بالعاصمة بورت أو برنس.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى هايتي، هيلين لا ليم، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "اعلم أن مجموعة أكبر من المرتكبين المحتملين قد لجأوا إلى مبنيين بالمدينة، وهم الآن محاصرون من قبل الشرطة".

وأشارت إلى تقارير عن إلقاء القبض على ستة من المشتبه بهم. وذكرت تقارير سابقة أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم وتم قتل أربعة.

واغتيل مويس في منزله صباح أمس الأربعاء. وأصيبت زوجته بإصابات خطيرة في الهجوم، وتم نقلها إلى الولايات المتحدة للعلاج.