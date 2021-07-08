اعتقال 6 أشخاص من قتلة رئيس هايتي والقضاء على 4 آخرين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 10:59 مساءً

في تطورات جديدة على قضية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز، تمكنت السلطات من القضاء على 4 أشخاص من المشاركين في عملية الاغتيال، واعتقال 6 آخرين، وفق ما أعلنت عنه مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون هايتي هيلين لا لايم.

وقالت لا لايم في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في هايتي، يوم الخميس، إن لديها معلومات أيضا عن مجموعة من المجرمين المحتملين الذين تحاصرهم الشرطة في اثنين من المباني حاليا.

وبشأن العواقب السياسية لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز، قالت المبعوثة إن رئيس الوزراء كلود جوزيف سيبقى زعيما مؤقتا للدولة حتى إجراء انتخابات جديدة.

وأكدت أن “الأطراف السياسية يجب أن تترك خلافاتها وإيجاد طريق مشترك للمضي قدما وتجاوز هذه المرحلة الصعبة سلميا”.

وأضافت أن كلود جوزيف أكد لها أن الانتخابات ستجري في هايتي في وقت لاحق من العام الجاري.