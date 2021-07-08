اليونيسف تحذر من مواجهة أكثر من 600 ألف شخص لأزمة غذائية في أفريقيا الوسطى

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دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كارثة الجوع التي تسببت في وقوع أكثر من 632 ‏ألف شخص، بين الأسبوع الأول من ‏يوليو ونهاية موسم العجاف.‏

وأفاد الصندوق والبرنامج، في بيان صحفي اليوم، بأن ما لا يقل عن 80 ألف طفل دون سن ‏الخامسة في أفريقيا الوسطى معرّضون لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي زيادة بنسبة ‏‏29 % مقارنة بالتقديرات لعام 2021.‏

وأشارا إلى أنه نتيجة الأثر المشترك للعنف وانعدام الأمن ونزوح السكان ومحدودية ‏الوصول إلى الغذاء والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي، وارتفاع أسعار الأغذية فضلا عن الآثار ‏الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كـوفيد-19، تُظهر 27 من المناطق المحلية عبر 14 منطقة صحية ‏في البلاد حاليًا مستويات مقلقة من سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة.‏