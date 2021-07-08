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بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن 'سد النهضة'

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بغداد - ياسين صفوان - انطلقت قبل قليل جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي التي تعقد بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.
ويجتمع أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار تونسي يدعو كلا من "مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم... ليتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

كما يحض "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

 

ويستبعد دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع في نفس الجلسة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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