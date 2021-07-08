انت الان تتابع خبر بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن 'سد النهضة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انطلقت قبل قليل جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي التي تعقد بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.

