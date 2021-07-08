بايدن يفجر مفاجأة تخص حركة 'طالبان'

وأكد بايدن يوم الخميس، أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان ستنتهي يوم 31 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه لن يرسل جيلا آخر من الأمريكيين إلى الحرب في أفغانستان.

وأضاف "ننهي أطول حرب لأمريكا"، مؤكدا "أننا لم ندخل أفغانستان من أجل بناء الأمة. هذا حق ومسؤولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره وكيف يريد إدارة بلاده".