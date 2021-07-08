شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7933.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1257 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 497 ألفا و773.

كما لفتت إلى تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 478 ألفا و127.