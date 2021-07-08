بايدن: المهمة العسكرية في أفغانستان ستنتهي رسميا في 31 أغسطس المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن المهمة العسكرية لقواته في أفغانستان ستنتهي رسميا في 31 أغسطس/آب المقبل.



وقال الرئيس الأمريكي: "تلقيت نصائح من القادة العسكريين بالانسحاب بسرعة من أفغانستان".

وأضاف: "أنجزنا مهمتنا في أفغانستان وقضينا على منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول وفي مقدمتهم أسامة بن لادن".

وشدد على أن الشعب الأفغاني هو من يقرر مصيره بلاده، متعهدا بمواصلة تقديم المساعدات المدنية والإنسانية لأفغانستان.

ومضى في حديثه: "ننسق مع شركائنا الدوليين باستمرار من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان.. وسنساعد الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خاصة المترجمين".

وتابع: "حركة طالبان الآن أقوى مما كانت عام 2001، واستمرار وجود قواتنا في أفغانستان لم يكن حلًا ممكنًا".

ونبه بايدن إلى أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن كل من دعم مهمتها في أفغانستان".

ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن الحركة سيطرت على أكثر من 100 منطقة في أفغانستان، فيما تقول طالبان إنها تسيطر على 200 منطقة في 34 إقليما أي ما يزيد عن نصف مساحة البلاد.

وما زالت المدن الرئيسية وعواصم الأقاليم تحت سيطرة الحكومة.

وتحقق حركة طالبان مكاسب على الأرض منذ أسابيع لكن هجماتها تسارعت مع انسحاب الولايات المتحدة من قاعدتها الرئيسية في أفغانستان منهية فعليا تدخلا بدأ منذ الإطاحة بحكومة طالبان في 2001.

ومن المتوقع أن يعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على قرار سحب قواته من أفغانستان والذي أثار انتقادات ومخاوف من اندلاع حرب أهلية هناك.