العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق قتلة الهاشمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق قتلة المحلل الاستراتيجي والأمني العراقي هشام الهاشمي والمتظاهرين.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، في تصريحات لتلفزيون (العراقية) الحكومي أمس، «إن مجلس القضاء أصدر مذكرات قبض بحق قتلة المتظاهرين في محافظتي واسط وبابل»، مشيرا إلى أن سلطة إقليم كردستان العراق غير متعاونة مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين إلى الإقليم.

وأكد أن بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط، مشيرا إلى أن قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة.

ولفت زيدان إلى أن تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية هدفها إعادة الأموال المنهوبة، موضحا أن جرائم الفساد معقدة وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد.

وكان مسلحون قد اغتالوا في يوليو الماضي الهاشمي بإطلاق الرصاص عليه وهو يقود سيارته قبالة منزله في حي زيونة شرقي بغداد، وتعهد وقتها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بملاحقة قتلته وعدم إفلاتهم من قبضة العدالة.