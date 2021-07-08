شكرا لقرائتكم خبر الجيش الليبي يعلن تعرضه لهجوم إرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت القيادة في بيان، أن العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء، لافتة إلى أن هذا يعد استفزازا واضحا وصريحا ومتعمدا، يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.
وقالت القيادة «من الواضح أن الإرهابيين سعوا إلى توريط الجيش في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية، والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، الذي نتطلع إليه بفارغ الصبر».
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن تعرضه لهجوم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.