شكرا لقرائتكم خبر الجيش الليبي يعلن تعرضه لهجوم إرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس تعرض وحدات من اللواء 128 التابع للجيش، إلى هجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة جنوب ليبيا.

وأوضحت القيادة في بيان، أن العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء، لافتة إلى أن هذا يعد استفزازا واضحا وصريحا ومتعمدا، يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.

وقالت القيادة «من الواضح أن الإرهابيين سعوا إلى توريط الجيش في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية، والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، الذي نتطلع إليه بفارغ الصبر».