شكرا لقرائتكم خبر تحقيق موسع لكشف أسباب حريق جبل علي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت سلطات ميناء جبل علي في الإمارات تحقيقا موسعا حول سبب حريق نشب أمس الأول، في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في الميناء والظروف المحيطة به.

وأشارت سلطات الميناء، في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقعه الالكتروني أمس، إلى استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني.

ووفق البيان لم ينجم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى (2)، (3)، (4) في العمل بشكل طبيعي وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع.

وتفقد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس ميناء جبل علي، حيث اطلع على جهود فرق العمل التي تعاملت في وقت قياسي واحترافية عالية مع الحريق الذي نشب في إحدى حاويات السفن الراسية في المرفأ.

وأعرب عن خالص تقديره لفرق العمل وعناصر الدفاع المدني التي تواجدت منذ اللحظات الأولى في موقع الحادث، ولجهودهم في الحفاظ على سلامة الجميع وضمان استمرارية العمل في الميناء.