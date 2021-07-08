شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب: الفنادق والمنشآت السياحية على أتم استعداد لاستقبال الوفود الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن الفنادق والمنشآت السياحية المصرية على أتم استعداد لاستقبال السياحة الروسية، خاصة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الخميس، برفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات مصر.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران والمدنى بمجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365"، "الفنادق السياحية على استعداد كامل لاستقبال الأفواج الروسية، وذلك منذ فترة طويلة"، لافتة إلى أن القرار الروسى إنما جاء نتيجة الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لاستعادة ثقة السائح الروسى فى المقصد السياحى المصرى.

وأشارت النائبة نورا على إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم وتنشيط قطاعى السياحة والطيران والحفاظ على العاملين، واستئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين فى هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

كما لفتت إلى أن السياحة الروسية تمثل أهمية كبيرة للمقاصد السياحية المصرية وتؤكد ثقة الجانب الروسى والعالمى فى الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر، وجاءت بعد إشادة كل الوفود الروسية التى زارت مصر خلال السنوات الماضية بالمعايير الأمنية بالمطارات المصرية، مؤكدة أن كل المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وتابعت أن روسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن عودة السياحة الروسية ستحدث انتعاشه وتنشيطًا كبيراً فى السوق السياحى المصرى خاصة فى المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، خاصة مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة فى الوقت الذى قدمت فيه مصر نموذجًا فريدًا لدول العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.