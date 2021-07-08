طائرتان روسيتان تقطعان مؤتمرا صحافيا لرئيس وزراء إسبانيا

قطع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مؤتمرا صحافيا في قاعدة جوية، تابعة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا الخميس، بسبب إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين. ووقع الحادث عندما كان سانشيز ورئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، يتحدثان إلى صحافيين في قاعدة سياولياي الجوية، التي تستضيف مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في الحلف. وأصدِرت أوامر لمقاتلتين إسبانيتين باعتراض طائرتين روسيتين، من طراز سو-24 كانتا تحلقان فوق المياه الدولية لبحر البلطيق. وأوضح المتحدث باسم أركان الجيش الليتواني، أندريوس ديلدا، أن الطائرتين الروسيتين أقلعتا من جيب كالينينجراد الروسي المجاور، وتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فيهما عن العمل. وأضاف أن الطيارين لم يقدما خطة الرحلة، ولم يجريا اتصالات لاسلكية مع مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي. وتقع حوادث مماثلة في منطقة بحر البلطيق مرات عدة في الأسبوع. ويراقب حلف شمال الأطلسي أجواء البلطيق، منذ العام 2004، حين انضمت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي سابقا، إلى الحلف، وسط افتقارها لقوة جوية لمراقبة مجالها الجوي.



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