مَن الأشخاص الذين يصابون بكورونا في أميركا؟.. مسؤولون يجيبون

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ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة وذلك رغم حملة التطعيم التي كانت من بين الأنجح في العالم.

وبات السؤال: من هم الأشخاص الذين يصابون بالفيروس يطرح نفسه بإلحاح على الباحثين.

وذكر مسؤولون أميركيون، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة زادت 11 في المئة الأسبوع الماضي، وأنها اقتصرت تقريباً على من لم يحصلوا على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.وقالت راشيل والينسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نحو 93 في المئة من حالات كوفيد-19 حدثت في مقاطعات تقل فيها معدلات التطعيم عن 40 في المئة، مضيفة أن جميع الوفيات تقريباً بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأشارت والينسكي إلى أن حالات كوفيد-19 تزداد في مقاطعات يسكنها تسعة ملايين شخص.

وقال جيف زينتس، الذي يقود فريق البيت الأبيض المعني بمواجهة كوفيد-19، إن البيت الأبيض يعتزم تركيز المساعدات الاتحادية على التطعيم ضد كوفيد-19 وعلاجه في ولايات منها ميزوري ونيفادا وإيلينوي.