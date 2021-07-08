بايدن يدلي بتصريحات حول الانسحاب من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بتصريحات حول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان المتوقع اكتماله في 11 سبتمبر المقبل.

وقال بايدن، للصحافيين في البيت الأبيض، إن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان سوف "ينتهي في 31 أغسطس"، مؤكدا أن واشنطن "حققت أهدافها" في البلاد بمكافحة التهديد الإرهابي.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة لم تتدخل في أفغانستان قبل عقدين "لبناء أمة"، مشددا على أن تلك "مسؤولية" الأفغان.

وقال بايدن إن الجيش الأميركي أنجز مهمته بفاعلية في أفغانستان، مضيفاً أن قوات بلاده قضت على تنظيم القاعدة الإرهابي هناك ومنعت تحول أفغانستان لتكون منطلقاً لمهاجمة الولايات المتحدة.

وكرر الرئيس الأميركي أن مهمة جنود بلاده في أفغانستان مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح أنه يتعين على القادة الأفغان أن يتوحدوا لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيهم، مؤكدا «عملنا على تدريب القوات الأفغانية وقدمنا الأسلحة المتطورة».

وقال بايدن "لا أثق في طالبان، لكنني أثق بقدرة الجيش الأفغاني". وردا على سؤال إن كانت سيطرة الحركة المتمردة على البلاد "حتمية"، أجاب الرئيس "لا، ليست كذلك".