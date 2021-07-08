الخارجية السعودية: الثقفي التقى شيا وغريو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 9:08 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر “تويتر” أن “وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، التقى في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دورثي شيا وسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى لبنان آن غريو”.

وأشارت إلى أن “هذا الاجتماع يأتي، وفقا لما تقرر مؤخرا في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في مدينة ماتيرا بالجمهورية الايطالية، باستمرار التعاون والتنسيق بينهم لدعم الشعب اللبناني ومساندته، في ظل الأوضاع التي يواجهها حاليا”.