شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 12 حالة وفاة جديدة بكورونا وإصابة 1705 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى

370 ألفا و 932 حالة في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات .2071

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص

المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 316 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1621 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 350 ألفا و 471 حالة.