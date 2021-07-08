مصر ترحب بقرار روسيا رفع الحظر عن رحلات الطيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت القاهرة، الخميس، بقرار روسيا رفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين.

وفي وقت سابق اليوم، رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

وفي بيان للخارجية المصرية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أعربت مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى منتجعاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.



وأكدت أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.



وتعتبر مصر من الوجهات المفضلة للروس. وتعد مدينة شرم الشيخ من أهم المقاصد السياحية للروس القادمين إلى مصر بشكل خاص لطبيعتها الخلابة.



وكان القرار الروسي يقضي بمنع بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.



وجاء هذا الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية من نوع "إيرباص إيه 321"، خلال رحلتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، روسيا. وعلى متنها 224 راكبا (217 مسافرا و7 من الطاقم) قتلوا جميعا في الحادثة، وتحطمت الطائرة على بُعد 100 كلم جنوب مدينة العريش المصرية.