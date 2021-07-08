أبطال "جبل علي" يحبطون فتنة "الجزيرة" ضد السعودية والإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مؤامرة متكاملة الأركان على الهواء مباشرة لقناة "الجزيرة" القطرية، ومحلليها ومغردين قطريين، أسقطها أبطال الدفاع المدني بدبي في 40 دقيقة.

كان الحدث حريق في إحدى حاويات سفينة صغيرة ترسو في ميناء جبل علي بدبي، ونظرا للأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للميناء ولإمارة دبي كان مفهوما ومبررا الاهتمام الإعلامي العالمي الواسع بالحريق، وخصوصا أن تلك الوسائل كانت تنقل التطورات حول الحريق من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الذي سارع بشفافية وكفاءة في إطلاع العالم على مراحل السيطرة على الحريق خطوة بخطوة.



تفاصيل المؤامرة

وفي تغطية مختلفة تماما وبعيدة تماما عن الحيادية والمهنية، جاءت تغطية قناة "الجزيرة" القطرية للحادث.

لم تكن تغطية بقدر ما كانت مؤامرة متكاملة الأركان وعلى الهواء المباشرة، تحمل أهدافا خبيثة متعددة، ظهر ذلك جليا خلال البث وأسئلة المذيعين الموجهة، واختيار ضيوف معروفين بمواقفهم، ومحاولة الصيد في الماء العكر، وإثارة فتنة بين السعودية والإمارات، والسعي لا ستهداف مكانة سمعة دبي وميناء جبل علي.

خصصت "الجزيرة" بثها المباشر قرابة ساعة متواصلة لتغطية الحادث، لم يكن يدر بخلدها وهي تواصل مؤامرتها أن رجال الدفاع المدني في دبي قد سيطروا بالفعل على الحريق في 40 دقيقة، في زمن أقل من فترة تغطيتها، لينهوا التغطية بتغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تفيد بالسيطرة على الحريق.