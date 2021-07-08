قوائم الإرهاب البحرينية الجديدة.. 289 شخصية وكيانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البحرين، الخميس، عن قوائم الإرهاب الجديدة داخل المملكة؛ حيث تضمنت شخصيات من 12 جنسية عربية وغير عربية.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية البحرينية في عددها الأخير فإن القائمة تشمل شخصيات ومؤسسات ليبيبة ومصرية وخليجية.



ولعل أبرز الأسماء الليبية كل من مفتي الإخوان الإرهابي الصادق الغرياني، وعلي الصلابي القيادي بالتنظيم المقيم في قطر حاليا، وعبدالحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد 2011.

وشملت قائمة الأفراد المدرجين في قائمة الإرهاب البحرينية 153 اسما هم:

أما قائمة الكيانات والتنظيمات المدرجة بقائمة الإرهاب البحرينية فتشمل 136 جهة وهي: