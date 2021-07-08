تمهيدا لافتتاحه.. انتهاء صيانة "الطريق الساحلي" في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت لجنة "5+5" العسكرية الليبية أعمال الصيانة للطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد -سرت و مصراتة، وذلك تمهيدا لافتتاحه.

وبحسب مصادر عسكرية ليبية، فإن اللجنة أنهت أعمال الصيانة وتجري توزيع نقاط الأمن في انتظار افتتاح الطريق رسميا خلال اجتماعا المقبل، دون ذكر موعد ذلك الاجتماع.

ومن جانبه، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الأممي يان كوبيش الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية (5+5) لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.





وأصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فقد استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، بالعاصمة طرابلس المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وتضمن اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، وملف الانتخابات المزمع إقامتها ديسمبر/كانون الأول القادم.

وتطرق الاجتماع بحسب البيان إلى جهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.





وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نهاية الاجتماع بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل المساعدة في عودة الاستقرار للبلاد.

ويعد ملف الطريق الساحلي، أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.





وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، نجاح جهود فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، إلا أن الطريق لم يفتح فعليا، وتبين أن ما حدث كان الاتفاق النهائي على فتح الطريق مع المعرقلين من المليشيات المتواجدة في منطقة بويرة الحسون.