السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة بكتل الأمريكية لبحث إنشاء مشروع قومي للبتروكيماويات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بكتل الأمريكية، لبحث إنشاء مشروع قومي للبتروكيماويات.



وينفذ المشروع بالشراكة بين قطاع البترول المصري و"بكتل"، لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ نحو 7.5 مليار دولار.

ووجه الرئيس المصري خلال لقاء جمعه مع بيكتل بالقاهرة، اليوم الخميس، بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصة في مجالي الطاقة والنقل.

وأضاف كل ذلك يأتي على خلفية خبراتها العريضة وفي ضوء ما تتمتع به مصر حاليا من استقرار شامل مكتمل العناصر وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانئ عالمية المواصفات وشريان قناة السويس التجاري الأهم في العالم، فضلا عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من أعلى مستوى في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرصا واعدة داخل مصر لنجاح أية استثمارات أجنبية تسعى للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة.

وأشاد رئيس شركة بكتل بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، وامتداداً لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار خمسين عاما.

وتابع تتمتع القطاعات التنموية في مصر بفرص كبيرة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتطوير هذه القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد البنية التحتية والنقل والصناعة، فضلًا عن قطاع الطاقة نظراً لما تحظى به مصر من كافة المقومات اللازمة لإنجاحه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، وكذا مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.