وزير الدفاع المصري: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري بعدد من الضباط المعينين؛ لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع القادة على كافة المستويات لإرساء الدعائم والأسس التي تسهم في مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.



ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط؛ لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، والتي تعتبر مسؤولية كبرى، وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم، من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وأشار إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة، تتطلب الاستعداد القتالي الدائم، وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل، وقدرات قتالية، وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأوصى الفريق أول محمد زكي القادة الضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية؛ لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للانضباط والالتزام.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية؛ ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.