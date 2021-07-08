تركيا تقبض على 4 من أنصار غولن

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وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن حرس الحدود ألقى القبض على خمسة أشخاص بينهم أربعة عناصر من تنظيم غولن الإرهابي، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطرق غير قانونية، في منطقة (مريج) بولاية أدرنة، شمال غرب البلاد.
وتتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016 كما تقول أنقرة «إن غولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة».
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