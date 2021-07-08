رئيس سريلانكا يعين شقيقه وزيرا للمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون أس أن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا عين شقيقه وزيرا للمالية، ليعزز بهذا السلطة بين أفراد الأسرة التي تحكم البلاد حاليا. وجرى تعيين باسيل راجاباكسا الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والسريلانكية، عضوا بالبرلمان وكذلك أدى اليمين وزيرا للمالية، لتشمل مسؤولياته مؤسسات مهمة من بينها الخزانة والبنك المركزي. ويتولى الشقيق الأكبر للرئيس، ماهيندا راجاباكسا، حاليا رئاسة الوزراء بينما يتولى شقيق آخر حقيبة الري ويشغل نجل رئيس الوزراء منصب وزير الرياضة. وكان رئيس الوزراء الحالي رئيسا البلاد من 2005 إلى 2015 وشغل المنصب في ولايتين متتاليتين وتولى رئاسة الوزراء مجددا بعد الفوز بانتخابات 2020 البرلمانية.

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