شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتشديد عقوبات التحرش الجنسى أمام "النواب" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاورى وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

ومن المنتظر أن يقرر المجلس، إحالة مشروعات القوانين الأربعة إلى اللجنة التشريعية لدراساتها وإعداد تقرير عنها.

كما يناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وخلال الجلسة العامة يوم الإثنين، يأخذ المجلس الموافقة النهائية على:

- ثلاث مشروعات قوانين وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

كما ينظر المجلس خلال نفس الجلسة نحو 41 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، حيث من المنتظر أن يوافق المجلس على إحالتها للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، وهى تقارير تتعلق باقتراحات برغبة عن تزويد مستشفيات بأجهزة وإصلاح شبكات تليفون واستكمال محطات صرف صحى وإنشاء مراكز بريد.