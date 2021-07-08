شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بـ"تنسيقية الأحزاب": الرئيس السيسى مهتم بوجود فرصة عمل للمرأة فى كل قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اهتمام الدولة المصرية بالمرأة انعكس على المؤشرات المعنية بها خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالبعد الاجتماعى والاقتصادى، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بأن تكون كل قرية بها فرصة عمل للمرأة.

وأضافت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه أصبح هناك دعم لمشروعات للمرأة، كما أن المجلس القومى للمرأة أصبح يجرى دراسات جدوى وتدريب ويتعاون مع جهاز تنمية مشروعات والبنوك لدعم المرأة.

ولفتت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية تهتم ببناء الشخصية والتمكين والانعكاس التشريعى الذى حدث في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، والذى ناقش مشروعات قوانين تدعم المرأة مثل تغليظ عقوبة الختان، ما يعكس أن هناك إرادة سياسية لوجود تمكين حقيقى للمرأة المصرية التي تمثل نصف المجتمع.