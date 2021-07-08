شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" عن رفع روسيا الحظر على السفر للمنتجعات المصرية: إيجابى لكنه متأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو حسين هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس برفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات مصر، جاء متأخرا، قائلا: "بالتأكيد هو قرار جيد وإيجابى لكنه جاء متأخرا".

وتابع هندى لـ"الخليج 365": "مصر بلد أمن وأمان تحت رعاية القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويجب التأكيد هنا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى بث الأمن والأمان في نفوس كل من تضع قدمه الأراضى المصرية سواء كان مصري أو سائح وافد".

كما أشار إلى أن قرار رفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات مصر سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع السياحة، قائلا: "خطوة جيدة للغاية لتنشيط قطاع السياحة، خاصة وأن مصر أرسلت رسالة لكل دول العالم بأنها بلد الأمن والأمان، والدولة المصرية تمثل وجهة سياحية متميزة لمختلف دول العالم".

وأضاف هندى أنه فى ظل الأزمة التي يمر بها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا إلا أن مصر نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس وهو الأمر الذى سيكون له مردودا إيجابيا على السياحة، كما أنها اتخذت خطوات جيدة للغاية في سبيل تنشيط قطاع السياحة فقبيل هذا القرار نظمت مصر حدثا عالميا نقلته كل فضائيات العالم وهو الحدث الخاص بنقل المومياوات الفرعونية.