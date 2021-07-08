"الخطوط الجوية الروسية" تعلن استئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية (إس سفن) اليوم الخميس استئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية.

وقال متحدث باسم الشركة - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "شركة (إس سفن) للطيران جاهزة لاستئناف رحلاتها إلى مصر، وسنقوم بصياغة برنامج الرحلة ونطلب التصاريح المناسبة من سلطات الطيران".

من جانبها، توقعت وكالة السياحة والسفر الروسية "ATOR" أن تستأنف الرحلات العارضة (الشارتر) إلى مصر في يوليو الجاري.

والغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في وقت سابق اليوم - مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

ونشر قرار الرئيس الروسي برفع الحظر عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين على الإنترنت.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت - في أبريل الماضي - عن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.