القاهرة ترحب بقرار موسكو رفع حظر رحلات الطيران العارض من وإلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

رحبت جمهورية مصر العربية، بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم من الرئاسة الروسية (الكرملين) في هذا الصدد.

وأعربت مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم /الخميس/ - عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، خاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على مختلف الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.