محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوي الفني (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية/الفندقية والزراعية.

وكان محافظ القاهرة اعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أنه على مديري المدارس الثانوية العامة والفنية، توجيه طلاب الشهادة الإعدادية للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العامة والفنية (إلكترونيًا) من خلال الموقع الإلكتروني المعد لذلك وهو Tansiksec.emis.gov.eg بداية من يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021.

ووجّه مدير المديرية المدارس بضرورة البت فى قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع المشار اليه بعاليه ووفقًا للحد الادنى للقبول بالمدارس وحسب القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.