إصابات كورونا مرتفعة في بريطانيا مقابل وفيات قليلة

ابوظبي - سيف اليزيد - ما تزال الإصابات بفيروس كورونا المستجد تسجل مستويات مرتفعة جداً في بريطانيا مقابل وفيات قليلة.

فقد أظهرات بيانات رسمية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل 32551 حالة إصابة جديدة. كما أحصت وزارة الصحة 35 وفاة خلال 28 يوماً من إيجابية فحص الإصابة بكوفيد-19.تأتي هذه الأرقام مقارنة بتسجيل 32548 حالة إصابة و33 وفاة قبل يوم.

ورغم الارتفاع الكبير في الإصابات اليومية، يلاحظ أن الوفيات ما تزال عند مستوى منخفض مقارنة بما كانت عليه إبان موجات تفش سابقة.

ويقول خبراء وأطباء إن تسجيل وفيات قليلة يعود إلى ارتفاع نسبة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا.