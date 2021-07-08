صور.. دولة عربية تعلن انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعاني بعض الدول من موجة تفش جديدة من فيروس كورونا المستجد، بسبب ضعف حملات التطعيم وانتشار المتحورات الأشد قدرة على العدوى.

طبيب يعالج مريضة مصابة بكورونا في تونس

وتعتبر القارة الأفريقية من المناطق التي تشهد موجة جديدة من الوباء. ففي تونس، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

مرضى مصابون بكورونا في تونس

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة، أمس الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة، مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن المنشآت الصحية من السيطرة على التفشي.

ممرضة تعالج مرضى كورونا في تونس

وقالت نصاف بن علي لراديو موزايك: «نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأوكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق».

وأضافت أن «المركب يغرق»، داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

طاقم طبي يعالج مرضى كورونا في تونس



وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى، العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.