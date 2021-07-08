واشنطن: الحوثيون مصرون على التصعيد ورفض مبادرات السلام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 7:07 مساءً

اعتبرت الولايات المتحدة أن المصاعب التي يعاني منها النازحون في اليمن، هي بسبب رفض الحوثيين لمبادرات السلام في اليمن.

التصريحات الأمريكية عبر تغريدات للسفارة الأمريكية في اليمن، وجاء فيها:

“يعاني النازحون من مصاعب ومخاطر جمة، لا سيما والحوثيين يصرون على التصعيد ورفض مبادرات السلام. في الوقت الذي تستمر الولايات المتحدة في تقديم العون لإغاثة الشعب اليمني”.

كما أضافت السفارة: “نكرر أنه يجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات فورا”.

وجاءت تغريدة السفارة الأميركية، ردا على تغريدة أخرى لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، حول فيلم قصير يحمل عنوان “الحلم المفقود”، وهو يجسد معاناة طفل نزح مع أسرته من محافظة حجة إلى مخيمات النزوح في محافظة مأرب، ولاحقته صواريخ مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في ثلاثة مخيمات، وكيف حول النزوح حياته وأسرته إلى جحيم.