اعتقال 3 موظفين في إيران بتهمة التخريب في نظام توزيع الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال ثلاثة موظفين في محطة توليد كهرباء كبرى بتهمة تعطيل المحطة والتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مدن كبرى.

وبحسب ما صرح مصدر مطلع لوكالة “فارس” فإن الموظفين الثلاثة “على ارتباط بجهات معادية خارج إيران”، مضيفا أن “الجهات الرقابية ألقت القبض على ثلاثة عاملين في إحدى أهم محطات توليد الكهرباء في إيران المسؤولة عن توليد الكهرباء وإمداد المدن الكبرى بالكهرباء “لتعاونهم مع مجموعات معادية للثورة”.

وأضاف المصدر أن “هؤلاء الأشخاص عملوا على تخريب وإغلاق جزء من محطة توليد الكهرباء وخلق انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في بعض المدن الكبيرة، وفي الاعترافات التي تم الإدلاء بها تبين أن هؤلاء الأشخاص “تم تنظيمهم من قبل الجهات المناهضة للثورة في الخارج”.

وأشار المصدر إلى أن عملية اعتقال الجناة الآخرين في هذه القضية مستمرة وسيتم نشر معلومات إضافية في المستقبل.

وتسبب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في عدة مدن إيرانية هذا الأسبوع باحتجاجات هتف فيها محتجون ضد المرشد الأعلى، علي خامنئي، كما طالب المحتجون باستقالة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي متهمين إياهم بالإهمال.