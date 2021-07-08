ما هي آخر مستجدات الحالة الصحية للبابا فرانسيس؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 6:01 مساءً

صرح المتحدث باسم الفاتيكان بأن درجة حرارة البابا فرانسيس كانت مرتفعة الليلة الماضية بعد العملية التي خضع فيها إلى تخدير عام.

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان، أن البابا يواصل علاجه، بعد إجرائه عملية جراحية، وأن الفحوصات الطبية لم تكشف عن أي أمراض أو مضاعفات.

وجاء في البيان الصحفي: “في المساء ، أصيب (البابا) بارتفاع مؤقت في درجة الحرارة. وخضع هذا الصباح لفحص، والتقطت صور للصدر والبطن، ولم تكشف النتائج عن أي مشاكل”.

وفي وقت سابق ، قال بروني إن البابا فرانسيس (84 عاما) سيقضي حوالي 7 أيام في المستشفى “في حالة عدم حدوث مضاعفات”.

وتم الإبلاغ عن دخول البابا المستشفى لإجراء عملية جراحية في الأمعاء يوم الأحد الماضي.