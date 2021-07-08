الإمارات.. إجراء جديد لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تواصل دولة الإمارات جهودها لمكافحة تفشي فيروس كورونا من خلال فرض المزيد من الإجراءات.

وأعلنت الإمارات أن دخول مقار الوزرات والجهات الحكومية الاتحادية سيكون فقط للأشخاص الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا وذلك ابتداء من أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منعها جميع الزائرين من دخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها، إلا للأشخاص الذين يحصلون على الجرعتين كاملتين من اللقاح.

كما أفادت الهيئة الاتحادية في الدولة الخليجية عن إمكانية دخول الأشخاص غير المطعمين شريطة تقديم فحص سلبي في فترة لا تتجاوز 48 ساعة.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم بناء على مشورة طبية من الجهات الصحية المختصة شريطة تقديم اختبار سلبي لا يتجاوز صلاحيته 48 ساعة أيضا، بالإضافة إلى الأطفال تحت 16 عاما.

يأتي هذا القرار بعد اتجاه دول خليجية أخرى لإجراءات مماثلة ضمن جهودها لمكافحة عدوى كوفيد-19.

كانت إمارة أبوظبي – عاصمة الإمارات العربية المتحدة – اتجهت مؤخرا إلى منع دخول الزوار إلى المقار الحكومية والأماكن العامة إلا للأشخاص الحاصلين على اللقاح، فيما يستهدف القرار الجديد كل الدوائر الحكومية على مستوى الإمارات السبع.