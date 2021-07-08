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مستجدات فيروس كورنا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس كورنا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، الخميس 8 يوليو/ تموز 2021م، 12 حالة اشتباه جديدة بفيروس المستجد، بينها إصابتان مؤكدتان.

 

وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن ‏مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 12 حالة اشتباه في خمس محافظات يمنية، بينها إصابتان مؤكدتان في تعز ولحج.

 

كما سجلت، اليوم، حالة وفاة واحدة في لحج، وحالتي شفاء في مأرب.

 

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة ارتفع إلى 6936، منها 1365 حالة وفاة، و4119 حالة شفاء

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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