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إيطاليا.. 1394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 13 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس مقابل 14 حالة في اليوم السابق، بينما زاد العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 1394 من 1010 حالات.

 

وسجلت إيطاليا 127731 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهور المرض في فبراير (شباط) من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن 4.27 مليون حالة.  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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