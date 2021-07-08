الاستخبارات تحبط تهريب مشتقات نفطية بعجلة محورة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات، اليوم الخميس،عن احباط تهريب مشتقات نفطية بعجلة مخصصة لنقل مادة الأسمنت بعد تحويرها في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلة كان يقودها من نوع مرسيدس حمل سايلو مخصصة لنقل مادة الأسمنت محورة بشكل مخفي لتهريب المشتقات النفطية، وبعد متابعتها من قبل المفارز على الطريق الدولي، تم استيقافها بعد وصولها الحدود الإدارية لمحافظة بغداد".



واضافت انه "تم تفتيشها من قبل المفارز، وتبين وجود صمامات في أسفلها مخصصة لتفريغ حمولتها، وتبين محملة بمشتقات نفطية وبكمية كبيرة، وفي الأثناء تم تسليم المتهم مع العجلة الى الجهات ذات الاختصاص بموجب وصل استلام ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا".

